Elezioni Arezzo come hanno risposto candidati e liste ai temi proposti da Arcigay

In vista delle elezioni comunali del 2026 ad Arezzo, cinque dei sei candidati sindaco hanno risposto al questionario sui diritti LGBTQIA+ inviato dall'associazione Chimera Arcobaleno Arcigay. Il sondaggio mirava a raccogliere le posizioni dei candidati su temi legati ai diritti delle persone LGBTQIA+ e alle politiche di inclusione nel territorio. La partecipazione dei candidati rappresenta una presa di posizione rispetto alle questioni sociali e ai diritti civili che saranno al centro del dibattito elettorale.

Cinque candidati sindaco di Arezzo su sei hanno risposto al questionario sui diritti LGBTQIA+ inviato da Chimera Arcobaleno Arcigay Arezzo in vista delle elezioni comunali 2026. L'unico a non rispondere - dicono dall'associazione - è stato Marcello Comanducci. "Completa indifferenza" rispetto ai. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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