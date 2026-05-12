Salerno Arcigay ai candidati | diritti e salute non sono slogan

A Salerno, l’associazione Arcigay ha inviato una lettera ai candidati alle prossime elezioni, chiedendo di affrontare questioni legate ai diritti e alla salute. Sono stati indicati alcuni candidati come interlocutori principali per un confronto diretto. Nella comunicazione sono stati consegnati temi specifici da discutere con i rappresentanti delle diverse coalizioni, senza però essere resi pubblici i dettagli di questi argomenti.

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?? Punti chiave Chi sono i candidati indicati da Arcigay per il dialogo? Quali temi specifici sono stati consegnati ai vertici delle coalizioni? Come influirà questo confronto sui programmi dei 21 comuni provinciali? Perché l'associazione ha deciso di non fornire indicazioni di voto??? In Breve Incontri programmati con liste progressiste nei restanti 21 comuni della provincia salernitana. Prossimo appuntamento collettivo fissato per il Salerno Pride il 4 luglio. Nomi indicati per De Luca: Po .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Salerno, Arcigay ai candidati: diritti e salute non sono slogan ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Elezioni a Salerno, Arcigay incontra De Luca e Lanocita: "I diritti non sono slogan"Arcigay Salerno "Marcella Di Folco" è intervenuta pubblicamente sulle elezioni amministrative del Comune di Salerno, ribadendo la propria posizione... Arcigay Salerno: “All’Università distribuiti volantini omotransfobici"Arcigay Salerno esprime “ferma condanna" per quanto avvenuto questa mattina presso il terminal dell’Università degli Studi di Salerno, dove - riporta...