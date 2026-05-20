Gli studenti di una scuola di Grosseto hanno ideato due progetti: una mensa digitale che permette di gestire gli ordini tramite un'app e aree relax pensate e realizzate da loro stessi. La mensa utilizza un sistema di prenotazione online, mentre le zone di incontro sono state progettate con l’obiettivo di favorire momenti di aggregazione tra gli studenti. Entrambe le iniziative sono state sviluppate con l’intento di migliorare l’esperienza scolastica e coinvolgere gli studenti nelle scelte relative agli spazi e ai servizi.

GROSSETO Gestire gli ordini della mensa con un’app e creare spazi di incontro progettati dagli studenti per gli studenti. A Grosseto, l’Istituto Rosmini ha ideato "Rosmini in Crescita", una cooperativa nata per promuovere il benessere all’interno della scuola. Tra le idee più innovative, la creazione di aree dedicate al gioco, alla lettura e al relax, dimostrando come la cooperazione possa migliorare concretamente l’ambiente di studio quotidiano. Il progetto è stato realizzato grazie all’associazione L’Altra città con l’intervento di Banca Tema. L’impresa simulata da ragazze e ragazzi dell’istituto è stata presentata nell’ambito del progetto... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mensa digitale e aree relax. Queste le cooperative ’inventate’ dagli studenti

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