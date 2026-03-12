In Umbria un murales contro la violenza sulle donne disegnato dagli studenti

A Foligno, in Umbria, un grande murale è stato realizzato dagli studenti degli istituti superiori per rappresentare un messaggio contro la violenza sulle donne. L’opera si trova nell’area del distretto scolastico di via Marconi e coinvolge giovani che hanno scelto di usare l’arte come forma di espressione pubblica. L’intervento mira a sensibilizzare la comunità su un tema delicato e difficile.

L'iniziativa è stata portata avanti a Foligno con il contributo dei sindacati, della Regione, Comune e Provincia di Perugia Un gigantesco murale caratterizza l'area del distretto scolastico di via Marconi a Foligno: è opera delle ragazze e dei ragazzi degli istituti superiori della città per dire no alla violenza di genere. L'iniziativa è stata promossa dal coordinamento donne di Foligno di Spi Cgil, FNP Cisl, Uilp Uil, con il coinvolgimento delle scuole e il patrocinio dell'Assemblea Legislativa della Regione Umbria, della Provincia di Perugia, del Comune di Foligno, del Centro Pari Opportunità della Regione Umbria, in collaborazione con l'Associazione Libera.