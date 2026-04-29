Orient@menti oltre i limiti | mostra fotografica
L’associazione Re-Use With Love ospita, negli spazi dell’omonima Centrale, l’Associazione Orient@menti di Torino, attiva fino dal 2008 in numerose attività a sostegno delle scuole nei villaggi del Ladakh, che presenta per la prima volta a Bologna ORIENT@MENTI OLTRE I LIMITI, una mostra di 50 foto.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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