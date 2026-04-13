Sorpasso vietato e alcol oltre i limiti | denunciato 60enne a Collecchio

Un uomo di 60 anni è stato denunciato a Collecchio dopo aver compiuto un sorpasso vietato sulla statale della Cisa. Pochi metri dopo, una pattuglia della Polizia Locale lo ha fermato e controllato. Durante il controllo, è risultato positivo all'alcol test, superando i limiti consentiti. L’automobilista è stato quindi segnalato alle autorità competenti per le infrazioni commesse.

Si è reso protagonista di un sorpasso vietato lungo la statale della Cisa, ma è stato fermato pochi metri dopo da una pattuglia della Polizia Locale. È accaduto nei giorni scorsi a Collecchio, in località Pontescodogna.L’uomo, un italiano di circa 60 anni residente in provincia di Parma, nel.🔗 Leggi su Parmatoday.it Leggi anche: Alcol oltre i limiti e senza patente: multa di 6.000 euro a un motociclista a Endine Controlli della PolStrada, alcol nel sangue oltre tre volte i limiti: scatta la denuncia per l'automobilistaUna 38enne cesenate è stata sorpresa alla guida con un tasso alcolemico di 1,73 grammi per litro, più del triplo del limite consentito. Si parla di: ? Ubriaco travolge 3 ciclisti: uno è morto, un altro è gravissimo al Civile - BresciaToday; Guida ubriaco e travolge tre ciclisti: un morto e un ferito grave.