Apre a Monza il primo negozio di Legami Milano lo store nato da un sogno e che assume
A Monza apre il primo negozio di Legami Milano, una boutique specializzata in cartoleria con prezzi accessibili. La nuova apertura si trova nel centro della città, in via Italia, a breve distanza dal Duomo e dalla piazza del municipio. L’unità commerciale si presenta come uno spazio dedicato a prodotti di cancelleria e gadget, pensato per attrarre residenti e visitatori della zona. L’inaugurazione rappresenta il primo punto vendita di questa catena in città.
A Monza arriva il nuovo negozio di Legami Milano. La “boutique” delle cartolerie (a prezzi accessibili) aprirà nel salotto buono della città, in via Italia, a pochi passi dal Duomo e dalla piazza del municipio. Sulle vetrine l’annuncio della prossima apertura e delle assunzioni, mentre. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Sullo stesso argomento
Dal piazzale di San Siro al primo locale: Salamellaz apre il suo primo store a MilanoDopo 80 milioni di visualizzazioni e anni passati fuori dal Meazza, l'iconico truck di Enzo e Ruggero diventa un locale: appuntamento in viale Bligny...
Dopo il primo negozio a Milano i due creativi romagnoli tornano nella loro terra e aprono un altro storeDopo due anni dall’apertura del primo negozio a Milano, "Collanine Colorate" - creatura del forlivese Lorenzo Franchini e del riminese Giacomo...