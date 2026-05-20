Apre a Monza il primo negozio di Legami Milano lo store nato da un sogno e che assume

A Monza apre il primo negozio di Legami Milano, una boutique specializzata in cartoleria con prezzi accessibili. La nuova apertura si trova nel centro della città, in via Italia, a breve distanza dal Duomo e dalla piazza del municipio. L’unità commerciale si presenta come uno spazio dedicato a prodotti di cancelleria e gadget, pensato per attrarre residenti e visitatori della zona. L’inaugurazione rappresenta il primo punto vendita di questa catena in città.

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