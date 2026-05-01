Dopo il primo negozio a Milano i due creativi romagnoli tornano nella loro terra e aprono un altro store

Dopo aver aperto il loro primo negozio a Milano due anni fa, i creativi romagnoli Lorenzo Franchini e Giacomo Giovagnoli hanno deciso di tornare nella loro terra e avviare una nuova attività a Cervia. La nascita di questo secondo punto vendita segna un passo importante nel percorso imprenditoriale dei due, che si occupano di bijoux colorati e originali. La nuova apertura riguarda un negozio nel centro della località balneare.

Dopo due anni dall’apertura del primo negozio a Milano, "Collanine Colorate" - creatura del forlivese Lorenzo Franchini e del riminese Giacomo Giovagnoli - arriva anche a Cervia. Entrambi di origini romagnole, i due creativi imprenditori tornano nella loro terra con una nuova apertura. Sabato 2.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Dal piazzale di San Siro al primo locale: Salamellaz apre il suo primo store a MilanoDopo 80 milioni di visualizzazioni e anni passati fuori dal Meazza, l'iconico truck di Enzo e Ruggero diventa un locale: appuntamento in viale Bligny... Apre nella capitale il primo store del brand svedese Arket.Un tocco di italianità, il marmo Rosso Levanto che illumina la scalinata che collega i tre livelli, immerso armoniosamente in uno stile nordico che... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Filippo De Laurentiis taglia il nastro del suo primo store monomarca a Roma; Ponte Milvio, chiude Ennio Shoes dopo 67 anni; ‘Collanine colorate’ apre negozio estivo in corso Mazzini; Action raddoppia a Novara: nel week end inaugura il nuovo negozio in corso Risorgimento. Revolut cambia strategia, aprirà il suo primo negozio fisico a Barcellona: «Ma non sarà una filiale tradizionale»Uno spazio per rafforzare la fiducia dei clienti e sarà il primo di una serie: «Barcellona combina densità locale, rilevanza globale, turismo e innovazione» ... corriere.it Sardegna, Ikea apre il primo negozio nella regioneOltre 15 mila metri quadri di superficie, 9,6 mila prodotti, 950 metri quadri dedicati al food e 150 co-worker. Sono i numeri del primo store Ikea della Sardegna inaugurato a Elmas, all’interno del ... ilsole24ore.com Minetti, dopo la “nuova vita” Milano indaga in Uruguay sui 2 carbonizzati e sui ricoveri in Italia. Di Davide Milosa x.com Studio Laudando. . Sei stato licenziato dopo un infortunio sul lavoro Attenzione: non sempre il licenziamento è legittimo. Il datore di lavoro non può liberarsi del dipendente solo perché si è fatto male, perché è assente per cure, perché ha una pratica INAIL ap - facebook.com facebook