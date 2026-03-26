Sabato 28 marzo, il food truck Salamellaz, noto per le sue proposte di street food, apre il suo primo negozio fisico a Milano. L’inaugurazione si svolge nel piazzale di San Siro, dove il veicolo era stato presente finora. L’apertura segna il passaggio da attività itinerante a locale stabile, offrendo ai clienti la possibilità di visitare il punto vendita in modo diretto.

Dopo 80 milioni di visualizzazioni e anni passati fuori dal Meazza, l'iconico truck di Enzo e Ruggero diventa un locale: appuntamento in viale Bligny per la rivoluzione della salamella Lo storico food truck fuori dal Meazza inaugura, sabato 28 marzo, il suo primo punto di vendita fisico. Salamellaz, bran con una community da 200mila follower, apre in viale Bligny a Milano. L'evento aperto al pubblico inizierà alle 17 tra fan, clienti, creator e amici del progetto. Salamellaz, il brand nato dall’anima autentica e popolare dello street food milanese, è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua storia. Il percorso del marchio affonda le radici nel contesto identitario di San Siro, dove i fondatori, Enzo e Ruggero, hanno raccolto l’eredità dell’attività di famiglia scegliendo di trasformarla radicalmente. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - Dal piazzale di San Siro al primo locale: Salamellaz apre il suo primo store a Milano

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