Applebaum a Vienna | il rischio che le catastrofi del passato tornino

A Vienna, si discute di come le crisi del passato possano ripresentarsi nel presente, sollevando interrogativi sulla stabilità europea. Tra i temi affrontati, ci sono le ragioni dell’apatia politica che si registra in molti paesi europei dopo anni di relativa tranquillità. Inoltre, vengono analizzate alcune ideologie del secolo scorso che stanno facendo ritorno nel dibattito pubblico. La discussione si concentra su questioni storiche e politiche senza fare riferimenti a figure o enti specifici.

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