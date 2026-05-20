Applebaum a Vienna | il rischio che le catastrofi del passato tornino
A Vienna, si discute di come le crisi del passato possano ripresentarsi nel presente, sollevando interrogativi sulla stabilità europea. Tra i temi affrontati, ci sono le ragioni dell’apatia politica che si registra in molti paesi europei dopo anni di relativa tranquillità. Inoltre, vengono analizzate alcune ideologie del secolo scorso che stanno facendo ritorno nel dibattito pubblico. La discussione si concentra su questioni storiche e politiche senza fare riferimenti a figure o enti specifici.
? Domande chiave Perché la stabilità decennale dell'Europa sta alimentando l'apatia politica? Quali ideologie del secolo scorso stanno tornando a circolare oggi? Come possono le istituzioni resistere all'erosione interna dei propri valori? Cosa accadrà alla difesa europea se la democrazia parlamentare vacilla??? In Breve Incontro tenuto il 13 maggio presso la Erst Foundation di Vienna. Ritorno di ideologie simili a quelle di Lenin e Hitler contro i parlamenti. Il modello post-1945 . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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