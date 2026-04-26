Catastrofi naturali il Lazio è la quarta regione d' Italia per rischio Ecco i dati di Roma e delle altre province

Il Lazio si trova al quarto posto tra le regioni italiane più colpite dai danni causati da disastri naturali. I dati evidenziano un alto rischio di eventi calamitosi che incidono sulle diverse province della regione, tra cui Roma. Le stime indicano un impatto economico consistente legato alle emergenze naturali, coinvolgendo vari settori e territori locali.

La regione Lazio è al quarto posto tra le regioni più esposte ai costi per l'impatto economico dei disastri naturali sul proprio territorio. Lo si evince dal “Natural Risk Forum” in cui Unipol ha presentato l'NRI, il “natural risk index”. L'impatto economico dei rischi naturaliSi tratta di un.🔗 Leggi su Romatoday.it

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