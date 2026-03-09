ResilHub il polo universitario di Gemona che combatterà le nuove catastrofi globali

A Gemona è stata inaugurata ResilHub, una scuola laboratoriale di alta formazione in Resilienza dall'Università di Udine. Il polo universitario si focalizza sullo sviluppo sostenibile e sulla preparazione per affrontare le catastrofi globali. La struttura è stata creata con l’obiettivo di offrire un percorso formativo specializzato e innovativo. La nascita di ResilHub rappresenta un passo importante per l’ateneo friulano.

All'inaugurazione hanno partecipato anche l'assessore regionale Zilli e il governatore Fedriga. Il rettore Montanari: "fronteggiamo i cambiamenti del mondo" È nata a Gemona Uniud ResilHub, la nuova Scuola laboratoriale di alta formazione in Resilienza per lo sviluppo sostenibile dell'Ateneo friulano. Al taglio del nastro, stamattina, hanno partecipato anche il rettore Angelo Montanari, L'assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, e il governatore Massimiliano Fedriga. Nata in stretta sinergia con la Cattedra Unesco in Sicurezza intersettoriale per la riduzione dei rischi di disastro e la Resilienza, la struttura si propone come un vero e proprio laboratorio di idee e catalizzatore di conoscenza.