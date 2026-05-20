Apple sta integrando l'intelligenza artificiale nei suoi prodotti senza creare effetti visivi evidenti, puntando a rendere questa tecnologia parte integrante dell’esperienza utente. Questa strategia coinvolge i dispositivi principali come iPhone e Vision Pro, oltre all’intero ecosistema dell’azienda. Le novità si concentrano sull’uso di strumenti intelligenti che si inseriscono in modo naturale, senza richiedere interventi da parte dell’utente. La direzione scelta vuole trasformare il modo in cui si interagisce con la tecnologia, senza enfatizzare l’aspetto spettacolare dell’innovazione.

C’è una direzione precisa che attraversa ormai ogni annuncio di Apple: l’intelligenza artificiale non come spettacolo, ma come strumento invisibile destinato a sparire dentro l’esperienza quotidiana. E forse è proprio nell’accessibilità che questa trasformazione diventa più concreta, più umana e, in un certo senso, più potente di qualsiasi demo futuristica. Da Cupertino arrivano infatti nuove funzioni che sfruttano Apple Intelligence per ridefinire il modo in cui persone cieche, ipovedenti, sorde o con disabilità motorie interagiscono con i dispositivi Apple. Non si tratta semplicemente di aggiornamenti tecnici: è un cambio di paradigma che... 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Apple punta sull’accessibilità intelligente: così l’AI cambierà iPhone, Vision Pro e l’intero ecosistema

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