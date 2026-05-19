iOS 27 | Apple punta sull’AI per rivoluzionare la scrittura su iPhone

Apple sta lavorando alla prossima versione del sistema operativo iOS, prevista per il rilascio del prossimo anno. Secondo fonti vicine alla società, iOS 27 introdurrà un nuovo correttore ortografico integrato che utilizza l'intelligenza artificiale per migliorare la scrittura sugli iPhone. La società sta inoltre affrontando la competizione con altri produttori di smartphone, come Google e Samsung, nel settore delle tecnologie avanzate legate all'AI. Le novità riguarderanno probabilmente anche altre funzioni software, senza dettagli ufficiali al momento.

? Domande chiave Come cambierà la tua scrittura con il nuovo correttore integrato?. Come supererà Apple la sfida tecnologica lanciata da Google e Samsung?. Cosa permetterà di fare il nuovo comando Scrivi con Siri?. Perché l'integrazione dell'IA direttamente nella tastiera cambierà il tuo flusso?.? In Breve Presentazione funzioni WWDC a giugno e rilascio ufficiale a settembre.. Confronto diretto con le tecnologie Gemini Intelligence di Google e Android 17.. Mark Gurman analizza la strategia di Cupertino contro i competitor Samsung.. Nuovo comando Scrivi con Siri integrato nella tastiera di iOS 27.. A giugno, durante la WWDC, Apple presenterà le nuove funzioni basate sull’intelligenza artificiale per iOS e iPadOS 27, puntando su scrittura, grafica e gestione delle scorciatoie. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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