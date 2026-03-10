Apple abbandona la lavorazione tradizionale | iPhone e Watch stampati in 3D entro pochi anni ecco cosa cambierà

Apple prevede di sostituire i metodi di produzione tradizionali con la stampa 3D per iPhone e Watch entro pochi anni. La società sta sviluppando tecnologie per realizzare componenti tramite questa tecnologia, riducendo l'uso di metodi convenzionali. La transizione riguarda principalmente la produzione di parti e strutture che saranno realizzate con tecniche di stampa tridimensionale. La novità potrebbe influenzare la catena di approvvigionamento e i tempi di assemblaggio.

Apple sta pianificando una trasformazione radicale dei suoi processi produttivi. Secondo Mark Gurman di Bloomberg, i team di progettazione manifatturiera e operations dell’azienda di Cupertino stanno lavorando all’implementazione della stampa 3D dell’alluminio, una tecnologia che potrebbe rivoluzionare il modo in cui vengono realizzati iPhone e Apple Watch nei prossimi anni. Non si tratta di un salto nel vuoto. Apple ha già sperimentato con successo la stampa 3D del titanio su alcuni prodotti recenti, dimostrando che la tecnologia è matura per un’applicazione su larga scala. Le casse in titanio di Apple Watch Ultra 3 e Apple Watch Series 11 vengono già realizzate utilizzando polvere di titanio riciclata al 100 per cento attraverso processi di additive manufacturing. 🔗 Leggi su Screenworld.it

