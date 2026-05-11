Alla cerimonia di laurea della loro figlia Apple, sia Gwyneth Paltrow che Chris Martin erano presenti insieme. Anche il marito di Gwyneth ha partecipato all’evento, confermando la buona intesa tra gli ex coniugi. Un video ha documentato il momento, mostrando la famiglia riunita in un’occasione importante. La presenza di tutti ha sottolineato la continuità del rapporto tra i due dopo il divorzio.

Il rapporto tra Gwyneth Paltrow e Chris Martin è rimasto ottimo dopo il divorzio, e l’ex coppia lo ha dimostrato una volta di più alla laurea di Apple, la figlia primogenita. L’attrice premio Oscar e il frontman dei Coldplay si sono ritrovati insieme alla Vanderbilt University per celebrare il traguardo di Apple, e con loro c’era il resto della famiglia allargata. GUARDA LE FOTO Ex ed amici: da Gwyneth Paltrow e Chris Martin a Brad Pitt e Jennifer Aniston. Le foto. Gwyneth Paltrow e Chris Martin insieme alla laurea di Apple. Martin è arrivato accompagnato dal figlio Moses: entrambi impeccabili, il papà in completo scuro, hanno raggiunto Gwyneth, accompagnata dal marito Brad Falchuk.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Il rapporto tra Gwyneth Paltrow e Chris Martin è ottimo: alla laurea della figlia Apple c'erano tutti (anche il marito della diva). Il video

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#5maggio Film con #GwynethPaltrow e #JackBlack che, vista la superficialità dilagante specie grazie ai social, dovrebbe essere rivisto da molte persone. Voto: 6,5 perché oltre il messaggio è tutto incredibilmente prevedibile! x.com

28 aprile 1996. Brad Pitt e Gwyneth Paltrow alla prima di The Pallbearer. reddit