Vibonese 54 arresti | le intercettazioni svelano i clan

Nelle ultime ore sono stati eseguiti 54 arresti in un'operazione contro i clan nella regione. Le intercettazioni telefoniche e ambientali hanno rivelato come i membri del gruppo utilizzassero i boschi per nascondere i latitanti e gestire le comunicazioni. Inoltre, sono emersi dettagli su come alcuni imputati avrebbero orchestrato condanne con l'aiuto di collaboratori di giustizia, favorendo le decisioni giudiziarie a loro favore.

? Cosa scoprirai Come nascondevano i latitanti i loro movimenti tra i boschi?. Chi avrebbe orchestrato le condanne attraverso i collaboratori di giustizia?. Cosa accadeva realmente durante i vertici nella Casa di Gerocarne?. Perché i clan sospettano la regia occulta dei Mancuso?.? In Breve Intercettazioni alla Casa di Gerocarne coinvolgono Marco e Michele Idà con Antonio Campisi.. Filippo Mazzotta ipotizza regia occulta dei Mancuso su condanne e collaboratori di giustizia.. Clan Emanuele-Idà discute latitanza e interventi medici di criminali nei boschi vibonesi.. Indagini Jerakarni analizzano legami tra vertici in carcere e clan di Ariola.....🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vibonese, 54 arresti: le intercettazioni svelano i clan Notizie correlate L'estorsione a Gigi Finizio e la “caramella” per l'assessore comunale: le intercettazioni che inchiodano i clanIl cantante finito nel mirino dei clan Puca, Ranucci e Verde per un concerto a Grumo Nevano. Caso Askatasuna: intercettazioni svelano il caso della spesa rubata? Cosa sapere Intercettazioni nel processo Askatasuna rivelano presunte irregolarità nella gestione della spesa a Vanchiglia. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Viaggiava con 54 chili di cocaina, rito abbreviato a Roma per imputato di Ricadi · ilvibonese.it; ‘Ndrangheta nelle Preserre, l'ipotesi del clan: una regia occulta dei Mancuso dietro blitz e arresti; 'Ndrangheta nel Vibonese: disposte cinque scarcerazioni (NOMI). ‘Ndrangheta, 54 arresti in cinque regioni: c’è anche l’ex capo ultras dell’Inter Marco FerdicoDalle prime ore di mercoledì mattina, a Vibo Valentia, Catanzaro, Reggio Calabria, Cosenza, Benevento, ... msn.com Le ultime ore hanno messo a dura prova la viabilità e la sicurezza dei cittadini nel centro del Vibonese. Ai due cittadini intervenuti personalmente i ringraziamenti del sindaco Giuseppe Marasco - facebook.com facebook