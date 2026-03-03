Circoscrizioni Battaglia | Il Comune sarà più vicino ai bisogni quotidiani dei cittadini

Il Comune annuncia l’introduzione delle circoscrizioni a partire dal prossimo turno elettorale. La responsabile delle politiche territoriali afferma che questa modifica porterà il Comune più vicino ai bisogni quotidiani dei cittadini. La decisione rappresenta un passo importante nel percorso di riforma amministrativa avviato dall’amministrazione. La comunicazione è stata diffusa attraverso una dichiarazione ufficiale.

È passata in commissione Affari istituzionali la proposta che andrà trasmessa e discussa, per l’approvazione, nel prossimo consiglio comunale "È stato compiuto un ulteriore e significativo passo del percorso che porta all’introduzione delle circoscrizioni già dal prossimo turno elettorale. Un passaggio importante in commissione Affari istituzionali dove si è votata la proposta che andrà trasmessa e discussa, per l’approvazione, nel prossimo consiglio comunale. Un risultato atteso e significativo, perché le circoscrizioni rappresentano presìdi di democrazia di prossimità". Ad affermarlo in una nota stampa è il sindaco facente funzioni del Comune, Domenico Battaglia. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Discussioni sull' argomento Circoscrizioni a Reggio, Milia (FI): Siamo in ritardo, lo conferma anche la Prefettura; Reggio Calabria, PD a caccia delle Primarie: presentato Battaglia tra ossessioni del passato, bordate alla Destra, Aeroporto e Circoscrizioni.

