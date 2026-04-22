Turismo Umbria sempre più smart | più servizi digitali e nuovi strumenti interattivi

L’Umbria ha introdotto nuove iniziative nel settore del turismo, puntando sull’uso di piattaforme digitali e strumenti interattivi. La Regione ha sviluppato un piano di innovazione digitale volto a potenziare i servizi offerti ai visitatori. Questa strategia mira ad aumentare l’attrattività della regione, migliorare l’esperienza di chi sceglie di visitarla e rafforzare la presenza online delle destinazioni turistiche locali. Le novità sono parte di un progetto più ampio di digitalizzazione del settore.

Umbria sempre più "smart" in materia di promozione turistica. La Regione ha messo a punto una serie di novità riguardanti le piattaforme digital nell'ambito di una strategia digitale integrata per rafforzare l’attrattività dell’Umbria, migliorare l’esperienza dei viaggiatori e dotare la Regione.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Adrano più digitale e interconnessa: tre totem interattivi per turismo e serviziCon questa iniziativa, Adrano, con le sue risorse culturali, artistiche ed economiche, rafforza il proprio impegno nel coniugare tradizione e... Comune sempre più smart: 838 mila euro per innovare servizi e processi. Accordo con MaggioliDai servizi online per i cittadini alla digitalizzazione di Suap e Sue, fino a nuove dotazioni hardware: Santarcangelo punta su efficienza e... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Vinitaly 2026, l’Umbria protagonista: identità, enoturismo e innovazione per crescere sui mercati; Vinitaly 2026, l'Umbria inaugurato il nuovo Padiglione D nel segno degli Stili di Vite; L'Umbria prova a evitare la crisi internazionale e punta tutto sul turismo interno; Il boom del mercato, gli affari all'asta e una cassaforte da capogiro. Chi sono i re dei Rolex di Perugia. Turismo in 'positivo' anche nel 2026 in Umbria dopo l'ultimo anno 'glorioso'Dopo gli 8 milioni di turisti sfiorati nel 2025, un anno glorioso come lo ha definito l'assessora regionale al Turismo Simona Meloni, l'Umbria registra dati in positivo anche per il primo trimestre ... ansa.it L'Umbria prova a evitare la crisi internazionale e punta tutto sul turismo internoCambio di strategia in vista dell'estate sul fronte della comunicazione. Maxi investimento da quasi cinque milioni per le aree interne ... corrieredellumbria.it #GOODNEWS! L’#Egitto cambia passo sul #turismo: stop immediato agli spettacoli con animali in hotel, resort e villaggi turistici. La nuova direttiva vieta l’utilizzo di animali domestici o selvatici per intrattenere gli ospiti, senza periodi di transizione. Alla base de - facebook.com facebook I ragazzi con sindrome di Down di "Casanostra" a Campobasso hanno realizzato composizioni floreali per la manifestazione sul turismo inclusivo in corso nella Stazione Leopolda di Firenze. #IoSeguoTgr x.com