Via Veneto ruspa sfiora la Fontana delle Api | il video del pericolo

Un video mostra una ruspa che si avvicina molto alla Fontana delle Api in via Veneto, rischiando di urtarla. Non è chiaro come i mezzi pesanti siano riusciti ad avvicinarsi così tanto all'installazione senza barriere di protezione. La scena ha suscitato attenzione tra i passanti e ha sollevato interrogativi sulla sicurezza dell'area. Nessuna informazione ufficiale viene ancora fornita sulle circostanze dell’accaduto.

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