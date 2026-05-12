Via Veneto ruspa sfiora la Fontana delle Api | il video del pericolo

Da ameve.eu 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un video mostra una ruspa che si avvicina molto alla Fontana delle Api in via Veneto, rischiando di urtarla. Non è chiaro come i mezzi pesanti siano riusciti ad avvicinarsi così tanto all'installazione senza barriere di protezione. La scena ha suscitato attenzione tra i passanti e ha sollevato interrogativi sulla sicurezza dell'area. Nessuna informazione ufficiale viene ancora fornita sulle circostanze dell’accaduto.

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? Domande chiave Come sono riusciti i mezzi pesanti ad avvicinarsi così tanto?. Perché non sono state installate barriere protettive attorno al monumento?. Chi deve rispondere dei rischi corsi per le sculture originali?. Quali misure adotteranno i responsabili per proteggere l'opera di Bernini?.? In Breve Fontana ricostruita tra il 1915 e il 1916 dopo lo smontaggio del 1865.. Mecenati olandesi finanziarono il restauro nel giugno 2017 per solidarietà verso Roma.. Elementi originali del 1644 includono la valva e frammenti dell'ape centrale.. Mancanza di barriere protettive nel cantiere di Via Veneto durante i lavori stradali.. A Roma, in Via...🔗 Leggi su Ameve.eu

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