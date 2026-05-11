Un nuovo capitolo si apre nella collaborazione tra l’Avis di Montepulciano e il mondo dello sport, con particolare attenzione ai ciclisti del Cerro Bike. Questa partnership si inserisce nel solco di iniziative mirate a promuovere la solidarietà attraverso eventi e attività sportive. La collaborazione coinvolge sia i volontari dell’associazione che gli appassionati di ciclismo, con l’obiettivo di sensibilizzare e raccogliere fondi per le attività di donazione del sangue.

Si scrive un nuovo capitolo della storica interazione tra l’Avis di Montepulciano e il mondo dello sport. Questa volta partner dell’associazione dei donatori sono i ciclisti della Cerro Bike, attivi sia come praticanti, sugli sterrati e sull’asfalto, sia come organizzatori, della ciclostorica ‘Poggi & Buche’, sia come gestori del ‘Sentiero del Nobile’. L’Avis ha partecipato con un proprio stand alla recente, spettacolare manifestazione rievocativa; il logo è stato apposto sulle t-shirt dell’organizzazione, ma decisivo si è rivelato un incontro tra le due realtà associative, in presenza della dottoressa Mannida Pianese, dal primo febbraio direttrice del centro trasfusionale dell’ospedale di Nottola: ai soci della Cerro Bike già iscritti all’Avis, nell’occasione se ne sono aggiunti nove, pronti a donare il sangue.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sport e solidarietà. Connubio tra l’Avis e i ciclisti del Cerro Bike

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