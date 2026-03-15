Palermo manciataria | aperitivo itinerante tra storia e street food

Sabato 21 marzo alle 18 si terrà a Palermo un aperitivo itinerante che partirà da piazza Marina davanti al Palazzo Chiaramonte, conosciuto come Steri. L’evento si svolgerà attraverso le strade del centro storico, offrendo un'occasione per scoprire alcune delle specialità di street food più rinomate della città. La manifestazione coinvolge diverse attività lungo il percorso, creando un momento di socializzazione tra partecipanti e locali.

Sabato 21 marzo, alle ore 18, appuntamento a piazza Marina davanti al Palazzo Chiaramonte (Steri), per un aperitivo itinerante lungo le vie del centro storico di Palermo, la città dello street food più famosa d‘Italia. Un’esperienza sensoriale per le papille gustative dei più audaci, per chi ha voglia di conoscere e assaporare il cibo da strada palermitano senza tralasciare il patrimonio artistico che attraverseremo. Un tour alla scoperta di prelibate ricette che, dalle cucine dei palazzi nobiliari, arrivavano al popolo in grado di reinterpretarle con ingredienti poveri ma saporiti. Vi racconteremo le storie delle monache di clausura che, con le loro “manuzze sante”, preparavano sfincioni e dolci prelibati, le origini del panino “ca meusa” e delle arancine, conteremo insieme le calorie di panelle e “cazzilli”. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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