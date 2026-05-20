Anzio Lista Turano | proposta per il campo di Falasche col bando sport

A Falasche, nel comune di Anzio, è stata avanzata una proposta da parte della Lista Turano per riqualificare il campo sportivo attraverso un bando nazionale. La proposta mira a contrastare il degrado dell’area, con l’obiettivo di ottenere i finanziamenti necessari. La scadenza per la presentazione del progetto è fissata a giugno, ma non sono ancora chiare le modalità di partecipazione o i soggetti responsabili della presentazione. Restano da definire i dettagli riguardanti la procedura e i requisiti richiesti.

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