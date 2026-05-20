Anzio Lista Turano | proposta per il campo di Falasche col bando sport
A Falasche, nel comune di Anzio, è stata avanzata una proposta da parte della Lista Turano per riqualificare il campo sportivo attraverso un bando nazionale. La proposta mira a contrastare il degrado dell’area, con l’obiettivo di ottenere i finanziamenti necessari. La scadenza per la presentazione del progetto è fissata a giugno, ma non sono ancora chiare le modalità di partecipazione o i soggetti responsabili della presentazione. Restano da definire i dettagli riguardanti la procedura e i requisiti richiesti.
? Domande chiave Come può il bando nazionale risolvere il degrado di Falasche?. Chi deve presentare il progetto entro la scadenza di giugno?. Perché il campo sportivo è diventato un rischio per la sicurezza?. Cosa accadrà se il Comune non intercetta i fondi ministeriali?.? In Breve Bando nazionale Sport e Periferie 2026 prevede 100 milioni di euro totali.. 70 milioni di euro destinati alla ristrutturazione di strutture sportive esistenti.. Termine per la presentazione delle domande fissato tra 4 e 25 giugno 2026.. Consigliere Flavio Vasoli punta sulla rigenerazione urbana dopo tre anni di abbandono.. La Lista Turano sollecita l’Amministrazione di Anzio a presentare un progetto per il recupero del campo di calcio di Falasche entro il 25 giugno, sfruttando le risorse del bando nazionale Sport e Periferie 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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