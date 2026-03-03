A Legnano sempre più anziani | ecco il piano del welfare per potenziare i servizi per gli over65

A Legnano si registra un incremento di circa 10 mila residenti over 65 entro il 2035. Per far fronte a questa crescita, sono stati predisposti interventi specifici nel settore del welfare, con l’obiettivo di rafforzare i servizi dedicati agli anziani. La città si prepara così a rispondere alle nuove esigenze di una popolazione in fase di invecchiamento.

Legnano (Milano) – I dati prevedono un aumento di circa 10mila anziani over 65 nel territorio entro il 2035: basterebbe questo unico dato per comprendere perché So.Le., l’Azienda speciale consortile dei Comuni del territorio legnanese che si occupa di servizi sociali, nel programma di gestione 2026-2028 – che questa sera passerà al vaglio del Consiglio comunale – punterà a rinnovare e potenziare i servizi per la non autosufficienza. Questa è forse la principale direttrice strategica di un programma triennale che prevede anche l’ampliamento dei nidi per allinearsi ai target europei del 2030 (45 posti ogni 100 nati), attraverso l’aumento della capacità dei nidi pubblici e l’acquisto di posti convenzionati presso strutture private. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

