Mostra del Libro a Villa Farsetti | un weekend tra lettura laboratori e creatività

Sabato 9 e domenica 10 maggio 2026 si tiene a Villa Farsetti a Santa Maria di Sala la Mostra del Libro, un evento che propone un weekend dedicato alla lettura, con laboratori e attività creative rivolte a persone di tutte le età. La manifestazione è organizzata dal Comune in collaborazione con l’associazione La casa sull’albero e le librerie Mondadori di Santa. La kermesse si svolge all’interno della storica villa, offrendo uno spazio per incontri e iniziative legate al mondo dei libri.

Sabato 9 e domenica 10 maggio 2026 Villa Farsetti a Santa Maria di Sala ospita la Mostra del Libro, due giornate di iniziative dedicate alla lettura e alla creatività per tutte le età, nate dalla collaborazione tra il Comune, l'associazione La casa sull'albero, le librerie Mondadori di Santa.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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