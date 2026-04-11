bambini e anziani laboratori coi bimbi alla cra di russi

Nella residenza per anziani e centro diurno di Russi si sono svolti incontri tra gli anziani e i bambini del vicino polo d’infanzia di Chiesuola. Durante i laboratori, i due gruppi si sono confrontati in attività condivise, creando momenti di interazione tra le generazioni. L’iniziativa ha coinvolto entrambe le fasce di età, favorendo lo scambio tra anziani e bambini in un ambiente di confronto e collaborazione.

Da una parte gli anziani della casa residenza anziani e centro diurno Baccarini di Russi. Dall’altra i bambini del Polo d’infanzia di Chiesuola. Cinque incontri, un dialogo tra generazioni all’insegna della cura, della condivisione, dell’affetto e dell’empatia. Il progetto, promosso dalle insegnanti dell’asilo e dalle animatrici e dalla coordinatrice della casa residenza Baccarini, è volto all’arricchimento reciproco. Il Polo d’infanzia ha inserito questo progetto all’interno della programmazione educativo-didattica annuale ’C’era una volta’, una sensibilizzazione verso le nostre radici, i valori e le usanze del passato. Nel corso di cinque... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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“In viaggio con le emozioni”: tre laboratori gratuiti per bambine e bambini alla Biblioteca comunale di GrottaglieL’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Grottaglie, in collaborazione con l’Associazione Sementa APS, promuove il ciclo di laboratori...

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LUCE E ENERGIA ELETTRICA PER I BAMBINI DI KHERSON. A Kherson, la città ucraina soffocata dai droni russi che, in un orribile ‘human safari’ vanno a caccia di tutto ciò che si muove, i bambini fanno a scuola nei sotterranei, gli ospedali operano in reparti - facebook.com facebook