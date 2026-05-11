Nelle ultime ore a Firenze, una donna straniera è stata vittima di una rapina aggravata nel centro cittadino. L’episodio si è concluso con l’arresto di un minorenne, già conosciuto alle forze dell’ordine, che si trovava a bordo di un autobus in fuga. La Polizia, intervenuta sul posto, ha individuato e fermato il ragazzo poco dopo. La donna è stata minacciata alle spalle prima di essere derubata.

FIRENZE – Nei giorni scorsi il centro di Firenze è stato teatro di una rapina aggravata ai danni di una cittadina straniera, un episodio che si è concluso con l’arresto di un minorenne già noto alle forze dell’ordine. A finire in manette è stato un ragazzo di 17 anni, di origini albanesi, bloccato dalla Polizia di Stato al termine di una concitata sequenza di eventi. L’aggressione ha avuto inizio in piazza dell’Unità Italiana. La vittima, una donna brasiliana di 40 anni, è stata presa di mira da due individui. Secondo le ricostruzioni, uno dei due malviventi si è posizionato alle spalle della donna, puntandole contro quello che con tutta probabilità era un coltello, per poi dileguarsi rapidamente.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Minacciata alle spalle e derubata in centro a Firenze: la Polizia arresta un diciassettenne in fuga sul bus

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