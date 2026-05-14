Associazione Italiana Arbitri ratificata la decadenza del presidente Antonio Zappi

Il Consiglio Federale ha ufficialmente ratificato la decadenza del presidente dell’Associazione Italiana Arbitri. La decisione mira a garantire continuità nella gestione e stabilità per la prossima stagione. La decisione è stata comunicata ufficialmente dall’associazione, che ha confermato di voler mantenere un assetto stabile all’interno dell’organizzazione. La questione riguarda direttamente il ruolo di leadership all’interno dell’associazione e le modalità di gestione in vista dei futuri impegni.

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Il Consiglio Federale ratifica la decadenza di Antonio Zappi: l’Associazione Italiana Arbitri assicura continuità gestionale e stabilità istituzionale in vista della prossima stagione.. L’Associazione Italiana Arbitri comunica che il Consiglio Federale ha ratificato la decadenza dalla carica di presidente AIA di Antonio Zappi. La decisione è stata ufficializzata attraverso una nota diffusa dal Comitato Nazionale dell’Associazione Italiana Arbitri. Nel comunicato, l’Associazione Italiana Arbitri ha ringraziato Antonio Zappi per il lavoro svolto durante il mandato, evidenziando l’impegno profuso nell’interesse dell’AIA e del sistema arbitrale italiano. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Associazione Italiana Arbitri, ratificata la decadenza del presidente Antonio Zappi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Il Presidente inibito AIA Antonio Zappi: "13 mesi un ergastolo, pena sproporzionata"Così Antonio Zappi, presidente dell'Aia inibito per 13 mesi, al termine dell’udienza al Coni per il ricorso al Collegio di Garanzia dello sport. Confermata inibizione di 13 mesi per Zappi, decade da presidente degli ArbitriROMA (ITALPRESS) – Il Collegio di garanzia dello Sport ha respinto il ricorso presentato dal presidente dell'Aia, Antonio Zappi, contro i 13 mesi di... Temi più discussi: Comunicato del Comitato Nazionale AIA; La Figc dà l'ok al commissariamento dell'Aia ma condizionato al parere del Collegio Garanzia del Coni; Arbitri, AIA verso il commissariamento: tutti gli scenari e il totonomi per il dopo-Zappi; FIGC: ok al commissariamento dell'AIA, ma chiesto un parere al Coni. Dalla Figc ok al commissariamento dell’Aia, ma condizionato al parere del Collegio di GaranziaOk dalla Figc al commissariamento dell'Associazione Italiana Arbitri, ma condizionato al parere del Collegio di Garanzia ... italpress.com Inchiesta arbitri, comunicato AIA: «Rammarico per quanto appreso dagli organi di stampa»Inchiesta arbitri di Serie A, arriva anche il comunicato dell’Associazione Italiana Arbitri sulla questione! Il mondo del calcio italiano negli ultimi giorni è stato sconvolto dal caso arbitri. Sulla ... milannews24.com