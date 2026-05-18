Libri è Nero il Mediterraneo nel thriller di Antonio Boggio | migranti al centro del suo ultimo romanzo

È stato pubblicato il nuovo romanzo di Antonio Boggio, intitolato Nero Mediterraneo, nella collana Il Giallo Mondadori. La storia si svolge sull’isola di San Pietro e vede come protagonista il commissario Alvise Terranova. Il libro è il quarto della serie scritta dall’autore e si concentra sui temi legati all’immigrazione nel Mediterraneo. La pubblicazione segue altri lavori dello scrittore, che si sono concentrati su ambientazioni e personaggi legati a questa regione.

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di Anita Curci È uscito nella collana Il Giallo Mondadori Nero Mediterraneo, il quarto romanzo di Antonio Boggio, ambientato sull’isola di San Pietro, con protagonista il commissario Alvise Terranova. Tutte le storie dello scrittore sardo sono ambientate a Carloforte, sull’isola di San Pietro, perciò le isole, il mare e le comunità di quei luoghi sono parte integrante delle sue trame crime. Stavolta il motore parte dall’omicidio della diciannovenne Brigitta, trovata senza vita sulla spiaggia La Bobba. All’inizio l’attenzione si concentra sui migranti appena sbarcati, vittime dei soliti pregiudizi. Ma Terranova è restio ad accettare ipotesi frutto di stereotipi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video De Paris à Marseille : Les monuments emblématiques du patrimoine français - Stéphane Bern - MG Sullo stesso argomento Libri, “L’invenzione del colore” l’ultimo romanzo di Christian RaimoLibri, l’ultima fatica letteraria di Christian Raimo dal titolo “L’invenzione del colore”. Chicca Maralfa al Beercondicio di Molfetta per presentare il suo ultimo romanzo “Biancaluna”Nuova presentazione in Terra di Bari per “Biancaluna”, quinto romanzo della giornalista e scrittrice barese Chicca Maralfa, che domenica 3 maggio,... Omicidio a Carloforte, di Antonio Boggio: la delicata indagine del Commissario Alvise TerranovaOmicidio a Carloforte, è un libro di Antonio Boggio che si inserisce di diritto tra le letture imperdibili per gli amanti del giallo. leccenews24.it Quanto è nero il Mediterraneo nei thriller di Antonio BoggioNero Mediterraneo di Antonio Boggio è il quarto romanzo ambientato a Carloforte con protagonista il commissario Alvise Terranova. elzevir.it