Nel suo ultimo romanzo, Niccolò Ammaniti affronta temi come un amore pericoloso, un segreto inconfessabile e una minaccia apocalittica. La narrazione si sviluppa attraverso una trama intensa e coinvolgente, in cui l’autore utilizza abilmente le paure più profonde dei personaggi. La storia si svolge in un contesto che richiama un mondo sull’orlo del disastro, mantenendo alta la suspense fino all’ultima pagina.

Questo articolo su Niccolò Ammaniti è pubblicato sul numero 12 di Vanity Fair in edicola fino al 17 marzo 2026. È sempre l’Ammaniti mago di dialoghi irresistibili che abbiamo imparato a conoscere in Branchie – il suo primo libro pubblicato trent’anni fa –, uno degli autori italiani più appartati e affidabili che ci siano. Anche nel Custode non mancano le critiche agli eccessi della contemporaneità, che sia rappresentata da OnlyFans o da gente che gira il mondo in bicicletta. Ma c’è anche qualcosa di nuovo: uno sguardo più profondo e amoroso sul mondo femminile. Una storia d’amore pericolosa, come tutti gli amori. Quando Nilo si innamora sentendosi «stonato ed euforico come quando aveva mangiato le visciole sotto spirito», le gocce di pioggia non lo bagnano tanto amore spande intorno. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Daria Bignardi su Niccolò Ammaniti: «Nel suo ultimo romanzo gioca da maestro con tutte le nostre paure»

