Sulla scia di San Bartolo Longo i detenuti in visita al Santuario di Pompei

Più di duecento detenuti hanno lasciato le carceri campane sotto un sole intenso, dirigendosi verso il Santuario di Pompei. La visita si inserisce in un percorso di incontri tra persone ristrette e luoghi di culto, seguendo un esempio precedente a San Bartolo Longo. L’evento si è svolto nel rispetto delle procedure e delle norme di sicurezza, senza ulteriori dettagli sulle modalità o sui partecipanti.

Tempo di lettura: 2 minuti Un sole cocente ha accompagnato l’uscita dalle carceri campane di più di duecento detenuti. Intorno alle dieci di questa mattina i carcerati hanno raggiunto Pompei, la città mariana per incontrare i propri familiari, i parrocchiani, i volontari ed un po’ anche se stessi. Il Santuario si è riempito di emozioni fortissime: in occasione della IX Giornata Regionale della Misericordia degli istituti penitenziari della Campania si sono tenuti più momenti di incontro, confronto e riflessione. Perchè solo attraverso la fede e la fiducia nella verità si possa recuperare la dignità di ognuno. La prima tappa della giornata,...🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Sulla scia di San Bartolo Longo, i detenuti in visita al Santuario di Pompei Leggi anche: Pompei, le reliquie di San Bartolo Longo tornano nella cappella dedicata. La cerimonia questa sera alle 18,00 su TeleclubItalia Le spoglie di San Bartolo Longo tornano nella cappella a lui dedicataLe spoglie mortali di San Bartolo Longo sono tornate nella cappella a lui dedicata, interessata da alcuni lavori di rifacimento.