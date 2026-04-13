Eretici la società è politica Lucarella legge Di Bartolo

Nel suo nuovo libro, l’autore analizza il legame tra società e politica attraverso il confronto tra le pratiche dell’inquisizione medievale e le sfide odierne. Il testo esplora come le dinamiche di controllo e di difesa della libertà si siano evolute nel tempo, offrendo una riflessione sulle strategie per mantenere o amplificare i diritti individuali. La narrazione collega passato e presente, evidenziando i punti di contatto tra le due epoche.

Eretici, ultimo libro di Salvatore Di Bartolo, è uno spaccato tra inquisizione medievale e giorni nostri in cui emergono direttrici per conservare la libertà, da una parte, ed esaltarla al massimo, dall’altra. Si parte dal concetto di eresia, appunto, per planare sul dogmatismo dell’ortodossia cattolica cinquecentesca, i suoi precetti e i rigidi canoni dell’odierno egualitarismo che tende a uniformare le masse nonché a ricondurre l’umanità nei ranghi del pensiero unico. È un saggio pungente quello attraverso cui Salvatore Di Bartolo intende “riscoprire il valore dell’essere eretico” per difendersi dalle “derive intolleranti e censorie del nostro tempo” quali moderne riproposizioni del rogo di medievale memoria.🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Eretici, la società è politica. Lucarella legge Di Bartolo L'esordio di Bartolo in Casa Riformista, Faraone: "Al centrosinistra servono i riformisti e non una politica spostata a sinistra"L'ex parlamentare europeo del Pd è intervenuto stamattina in conferenza stampa assieme al vicepresidente nazionale di Italia Viva. "Eretici - Pasolini, Gaber, De André" a Villa di Donato per la rassegna UniciTeatroNel pluralismo dei linguaggi culturali e multimediali, delle scritture, dei testi e delle provocazioni, chi sono stati i veri eretici del ‘900? Da...