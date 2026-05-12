Coppa Romagna Slalom Racing Team Le Fonti protagonista a Borgo Tossignano | trionfo nelle auto storiche

A Borgo Tossignano si è svolta una tappa della Coppa Romagna Slalom, con il Racing Team Le Fonti che ha ottenuto un risultato di rilievo nelle categorie delle auto storiche. La gara ha visto il ritorno delle competizioni motoristiche tra le colline della Valle del Santerno, con i veicoli d’epoca che hanno attirato l’attenzione degli appassionati. La manifestazione ha rappresentato un momento di ripresa per l’evento, coinvolgendo numerosi concorrenti e pubblico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui