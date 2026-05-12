Coppa Romagna Slalom Racing Team Le Fonti protagonista a Borgo Tossignano | trionfo nelle auto storiche
A Borgo Tossignano si è svolta una tappa della Coppa Romagna Slalom, con il Racing Team Le Fonti che ha ottenuto un risultato di rilievo nelle categorie delle auto storiche. La gara ha visto il ritorno delle competizioni motoristiche tra le colline della Valle del Santerno, con i veicoli d’epoca che hanno attirato l’attenzione degli appassionati. La manifestazione ha rappresentato un momento di ripresa per l’evento, coinvolgendo numerosi concorrenti e pubblico.
Il rombo dei motori che è tornato a risuonare tra le colline della Valle del Santerno ha portato con sé un significato profondo, trasformando lo Slalom di Borgo Tossignano nel simbolo della ripartenza per la Coppa Romagna Slalom. Dopo la dolorosa scomparsa di Fabio Bagnoli, figura centrale per il.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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