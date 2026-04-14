Primi effetti del decreto sicurezza | 4 sindacalisti rischiano sanzioni fino a 10mila euro per protesta senza preavviso

Da ilfattoquotidiano.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Quattro sindacalisti sono a rischio sanzioni fino a 10mila euro in seguito all'applicazione del nuovo articolo 9 del decreto sicurezza, adottato a Tortona contro manifestazioni non preavvisate nella logistica. La misura riguarda presìdi organizzati senza preavviso, e le autorità hanno identificato i sindacalisti come responsabili dell'organizzazione delle proteste. La questura ha avviato le procedure per infliggere le sanzioni previste dalla normativa.

A Tortona il nuovo articolo 9 del decreto sicurezza viene usato contro quattro sindacalisti del Si Cobas, indicati come organizzatori di presìdi non preavvisati nella logistica. Le contestazioni riguardano più episodi tra Arcese di Tortona e Coop di Serravalle Scrivia. Per loro scattano sanzioni amministrative da 1.000 a 10.000 euro. “Cagionare un elevato danno economico all’azienda e guadagnare un maggior potere negoziale “. È questa la formula compare nei verbali notificati a quattro sindacalisti del Si Cobas, indicati come promotori di diverse iniziative di sciopero e presidio nella logistica, tra febbraio e marzo, al magazzino Arcese di Tortona e alla Coop di Serravalle Scrivia.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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