Primi effetti del decreto sicurezza | 4 sindacalisti rischiano sanzioni fino a 10mila euro per protesta senza preavviso

Quattro sindacalisti sono a rischio sanzioni fino a 10mila euro in seguito all'applicazione del nuovo articolo 9 del decreto sicurezza, adottato a Tortona contro manifestazioni non preavvisate nella logistica. La misura riguarda presìdi organizzati senza preavviso, e le autorità hanno identificato i sindacalisti come responsabili dell'organizzazione delle proteste. La questura ha avviato le procedure per infliggere le sanzioni previste dalla normativa.

A Tortona il nuovo articolo 9 del decreto sicurezza viene usato contro quattro sindacalisti del Si Cobas, indicati come organizzatori di presìdi non preavvisati nella logistica. Le contestazioni riguardano più episodi tra Arcese di Tortona e Coop di Serravalle Scrivia. Per loro scattano sanzioni amministrative da 1.000 a 10.000 euro. “Cagionare un elevato danno economico all’azienda e guadagnare un maggior potere negoziale “. È questa la formula compare nei verbali notificati a quattro sindacalisti del Si Cobas, indicati come promotori di diverse iniziative di sciopero e presidio nella logistica, tra febbraio e marzo, al magazzino Arcese di Tortona e alla Coop di Serravalle Scrivia.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Primi effetti del decreto sicurezza: 4 sindacalisti rischiano sanzioni fino a 10mila euro per protesta senza preavviso Leggi anche: Scatta il decreto sicurezza a Bologna, multe fino a 10mila euro agli attivisti del Pilastro dopo i tafferugli Decreto Sicurezza: 13 punti critici e multe da 10mila euroUn dossier presentato oggi al Senato da un gruppo di giuristi ha definito il recente decreto sulla sicurezza come una minaccia diretta ai fondamenti... +++FATE ATTENZIONE BRINDISI VIA SICILIA/PRIMI EFFETTI DEL FORTE VENTO. IN VIA SICILIA RIONE COMMENDA SEGNALATA LA PERICOLOSA SITUAZIONE DEL PANNELLO PUBBLICITARIO CHE STA CEDENDO, SOSTENUTO, PER ORA, DAL PA - facebook.com facebook Stadio Franchi, primi effetti della nomina del Commissario Sessa: si apre la possibilità di portare avanti i lavori di ristrutturazione anche di notte x.com