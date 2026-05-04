Esercito Italiano per il 50° anniversario del sisma | le iniziative previste a Gemona

Per il cinquantesimo anniversario del terremoto che nel 1976 colpì il Friuli, l’Esercito Italiano organizza diverse attività commemorative a Gemona. Questi eventi sono stati programmati per rendere omaggio alle vittime e ricordare l’impatto vissuto dalla comunità locale e dall’intera regione. La giornata prevede incontri, mostre e cerimonie ufficiali, coinvolgendo le forze armate e i cittadini nel ricordo di quell’evento.

In occasione del 50° anniversario del sisma che nel 1976 colpì il Friuli, l’Esercito Italiano promuove una serie di iniziative commemorative volte a rendere omaggio alle vittime e rinnovare la memoria di un evento che ha segnato profondamente il territorio e la comunità nazionale.Nella mattinata.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Gemona, il Cardinale Zuppi guida la preghiera per i 50 anni del sisma? Cosa scoprirai Dove si svolgerà la celebrazione nella caserma Goi Pantanali? Chi parteciperà al dialogo tra il Cardinale e i giovani? Come verrà... Bocelli a Gemona: 50 anni dal sisma, 15.000 posti perLa voce di Andrea Bocelli risuonerà a Gemona del Friuli il 7 maggio, alle ore 20. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Inaugurato il Villaggio Esercito a L’Aquila; Campagna di comunicazione per il reclutamento nell’Esercito Italiano; La FMI all’Aquila per il 165° anniversario dell’Esercito Italiano; Concorso per Volontari in Ferma prefissata Triennale nell’Esercito Italiano. Mattarella celebra il 165° anniversario dell’Esercito Italiano: Strumento d'indipendenza per la RepubblicaIl presidente ha richiamato il ruolo delle Forze Armate nella costruzione della sicurezza europea, in un contesto segnato dall’indebolimento del diritto internazionale e dall’emergere di nuove sfide t ... ilfoglio.it 165 anni dell'Esercito Italiano: studenti presso il CME ToscanaIn occasione del 165° Anniversario della Costituzione dell'Esercito Italiano, presso il Palazzo Santa Caterina, sede del Comando Militare Esercito Toscana, questa mattina, si è svolta la cerimonia del ... nove.firenze.it Esercito Italiano - facebook.com facebook Oggi, 4 maggio, celebriamo il 165° anniversario della fondazione dell’Esercito Italiano. Una storia fatta di disciplina, sacrificio e senso del dovere, al servizio dell’Italia e degli italiani. x.com