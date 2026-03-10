Dichiarato lo stato di emergenza per quattro comuni del Catanese | interventi urgenti dopo terremoto e frana

La Regione Siciliana ha dichiarato lo stato di emergenza per quattro comuni del Catanese: Ragalna, Santa Maria di Licodia, Adrano e Motta Sant’Anastasia. I primi tre sono stati colpiti dal terremoto del 4 marzo, mentre Motta Sant’Anastasia è interessata dalla riattivazione di una frana. La decisione mira a consentire interventi urgenti nei territori coinvolti.

Stato di emergenza per Ragalna, Santa Maria di Licodia e Adrano dopo il terremoto del 4 marzo, e per Motta Sant’Anastasia a causa di una frana La Regione Siciliana ha dichiarato lo stato di crisi e di emergenza regionale per i comuni di Ragalna, Santa Maria di Licodia e Adrano, colpiti dal violento terremoto dello scorso 4 marzo, e per Motta Sant’Anastasia, interessata dalla riattivazione di una frana. La decisione è stata presa nel corso di una seduta straordinaria della giunta regionale convocata nel pomeriggio dal presidente della Regione, Renato Schifani. “Siamo vicini alle comunità catanesi colpite da questi violenti fenomeni naturali – ha dichiarato il presidente Schifani –. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

