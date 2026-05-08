A Garlasco, la Procura ha avviato la procedura di Discovery nell'ambito di un'indagine che riguarda Andrea Sempio. Da oggi, i legali dell'indagato possono accedere ai documenti e alle evidenze raccolte, consentendo loro di esaminare le prove a supporto dell'inchiesta. La Discovery rappresenta una fase importante nel procedimento, che potrebbe influenzare le prossime decisioni giudiziarie e le eventuali mosse difensive.

L’ora della Discovery è arrivata: da ora, la difesa di Andrea Sempio potrà consultare gli atti delle indagini dei pm di Pavia. In altre parole, tutte le carte saranno messe sul tavolo e l’indagato del delitto di Garlasco, con i suoi legali, sarà messo al corrente degli elementi raccolti. Gli inquirenti ritengono che Sempio abbia ucciso Chiara Poggi da solo, con l’aggravante della crudeltà. Il 38enne continua a proclamarsi innocente ed estraneo ai fatti. Garlasco, indagine su Andrea Sempio: scatta l’ora della Discovery Secondo i pm Andrea Sempio ha ucciso da solo Chiara Poggi “con l’aggravante di aver agito con crudeltà verso la vittima in considerazione dell’efferatezza dell’azione omicidiaria per il numero e l’entità delle ferite inferte alla vittima, di cui almeno 12 lesioni sul cranio e sul volto.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, cos'è la Discovery della Procura sull'indagine che coinvolge Andrea Sempio e cosa può succedere ora

Garlasco, tutte le prove contro Andrea Sempio - Ore 14 del 28/11/2025

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