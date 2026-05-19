Nelle ultime ore si è diffusa la notizia che la difesa dell’indagato nel caso Poggi ha presentato opposizione alle trascrizioni dei Carabinieri, sostenendo che contengano errori. La questione riguarda la possibile discrepanza tra le registrazioni ufficiali e le registrazioni effettuate durante le indagini. Sono stati analizzati anche i commenti online e le differenze tra le voci imitate e le trascrizioni ufficiali. La vicenda si concentra sulla validità delle prove raccolte e sulla loro interpretazione nel quadro processuale.

? Punti chiave Come possono le trascrizioni errate ribaltare l'accusa contro Sempio?. Cosa nasconde la differenza tra la voce imitata e i commenti online?. Perché un singolo termine errato può cambiare la responsabilità penale?. Quali prove tecniche potrebbero invalidare l'intero impianto accusatorio?.? In Breve Gli avvocati Angela Taccia e Liborio Cataliotti contestano i brogliacci dei Carabinieri.. La difesa ha venti giorni dalla notifica per presentare memorie e controdeduzioni.. Il legale Cataliotti smentisce una frase del padre Giuseppe su uno scontrino.. Sempio avrebbe commentato i post di Bugalalla mentre attendeva un'amica in parcheggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Poggi, la difesa: “Le trascrizioni dei Carabinieri sono errate

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