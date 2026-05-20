La corte d'appello ha confermato la condanna a otto mesi di reclusione per Andrea Delmastro, l'ex sottosegretario coinvolto nel caso Cospito. La sentenza riguarda il reato di aver rivelato un segreto d'ufficio. Delmastro aveva già ricevuto questa condanna in primo grado, e la sentenza è stata ora confermata in via definitiva. La vicenda riguarda la divulgazione di informazioni riservate legate a un procedimento giudiziario.

La Corte d’Appello di Roma ha confermato la condanna a 8 mesi per Andrea Delmastro, accusato di rivelazione del segreto d’ufficio sul caso dell’anarchico Alfredo Cospito. L’ex sottosegretario, uscendo dal tribunale ha detto di non condividere la decisione e di non aver intenzione di fermarsi: “Andrò fino in Cassazione, faremo ricorso”. La condanna ad Andrea Delmastro La decisione della Corte d’Appello è arrivata dopo oltre due ore di camera di consiglio. È stata confermata la condanna di primo grado a otto mesi. La pena è inflitta per la vicenda relativa alla documentazione riservata che era stata passata al collega di Fdi e coinquilino, Giovanni Donzelli, riguardante il caso dell’anarchico Alfredo Cospito, detenuto nel carcere di Sassari al 41 bis (e sulla base della quale lo stesso Donzelli aveva mosso accuse pesanti all’opposizione). 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Andrea Delmastro, condanna confermata in appello: rivelazione del segreto d'ufficio per il caso Cospito

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Caso Cospito, confermata la condanna a Delmastro: otto mesi per rivelazione di segreto dufficio

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