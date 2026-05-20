A Beverly Hills, l’attrice ha partecipato al Gracie Gala 2026 indossando un abito giallo limone, che si distingue rispetto al suo stile solitamente più sobrio e incentrato sui toni del grigio. La sua presenza ha attirato l’attenzione dei presenti, che hanno notato la scelta di colore vivace e in contrasto con il suo solito look. La serata ha visto molte celebrità, tra abiti eleganti e look vari, nel contesto di un evento dedicato a beneficenza e cultura.

Il grigio sarà anche il suo marchio di fabbrica, eppure a Beverly Hills Andie MacDowell ha scelto di splendere come il sole: tutti coloro che credono che l’eleganza da red carpet debba per forza passare per il buon vecchio total black si sbaglia di grosso, ed il carisma magnetico della star statunitense ce ne ha fornito una prova inconfutabile. Alla cinquantunesima edizione dei Gracie Awards, l’attrice ha letteralmente illuminato ogni angolo del Beverly Wilshire Hotel preparandosi a riscuotere il suo premio — il prestigioso Gracies Icon Award, giustamente — avvolta in un audace e spettacolare abito giallo limone. Un look, il suddetto, che ha senz’altro rubato la scena e che l’ha inevitabilmente elevata da icona silver ad icona di stile assoluta. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Andie MacDowell brilla in giallo limone al Gracie Gala 2026

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