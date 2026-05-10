Per la stagione primavera-estate 2026, lo smalto di colore giallo limone si presenta come una delle scelte più in voga. Il tono vivace e brillante si fa strada sulle unghie di molte persone, diventando un dettaglio distintivo dei look stagionali. La tendenza si fa strada tra le novità di moda e di bellezza, portando questa tonalità a essere tra le preferite per l’estate in arrivo.

A ispirare la tendenza manicure della Primavera-Estate 2026 sono i limoni, per questo il colore must-have per le vostre unghie è proprio lo smalto giallo limone. Colore intenso, luminoso ed elegante, che riesce anche a valorizzare appieno l’abbronzatura. Vediamo ora insieme qualche idee di nail art da copiare subito. Lo smalto giallo limone è il colore must-have della Primavera-Estate 2026. Il giallo, di per sé, è uno dei colori da sempre di tendenza nelle stagioni calde, in quanto richiama proprio il colore del sole e, diciamolo, fa pensare subito a mare e vacanze. Il giallo limone è una tonalità chiara ma intensa, satura e brillante, caratterizzata da un sottotono freddo che consente di evitare l’effetto “unghia ingiallita”.🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Lo smalto giallo limone è il colore che illumina la primavera-estate 2026

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