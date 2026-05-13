Festival di Cannes 2026 | il morbido raccolto di ricci di Andie MacDowell e i beauty look casual più belli delle star

Da vanityfair.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Festival di Cannes 2026 le star si sono fatte notare non solo per le acconciature eleganti e i trucco sofisticati, ma anche per i look più semplici e rilassati sfoggiati durante le ore diurne. Tra i dettagli più curiosi ci sono i ricci morbidi di alcune attrici e i beauty look casual che hanno attirato l'attenzione, offrendo un'immagine più naturale rispetto alle mise da sera. La manifestazione si conferma un palcoscenico anche per stile informale e autentico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Non solo acconciature da sogno e make-up d'autore. Il Festival di Cannes è fatto anche di beauty look dal piglio casual, rilassato, naturale che le celeb sfoderano durante il giorno, lontano dai riflettori della Croisette. Qui i più belli, giorno dopo giorno +++dropcap Il Festival di Cannes 2026 è ufficialmente iniziato. Mentre il primo red carpet ha battezzato questa 79esima edizione spargendo glamour ed eleganza, a regalare bellezza dal piglio rilassato ci pensano le tante star che, giorno dopo giorno, vengono avvistate nel loro tempo libero tra le strade dell'assolata città della Costa Azzurra.🔗 Leggi su Vanityfair.it

festival di cannes 2026 il morbido raccolto di ricci di andie macdowell e i beauty look casual pi249 belli delle star
© Vanityfair.it - Festival di Cannes 2026: il morbido raccolto di ricci di Andie MacDowell e i beauty look casual più belli delle star
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Leggi anche: Festival di Cannes 2026: la treccia messy glam di Diane Kruger e i beauty look più belli delle star visti fuori dal red carpet

Leggi anche: Milano Fashion Week, Andie MacDowell con i capelli silver da Giorgio Armani e gli altri beauty look delle star in front row

Temi più discussi: Festival di Cannes 2026, le pagelle ai look sul red carpet di apertura; Tutte le celebrità che vedremo al Festival di Cannes 2026, da Scarlett Johnasson a John Travolta; I 15 film che aspettiamo di più al Festival di Cannes; Tutti (ma proprio tutti) i dettagli sui look del red carpet del Festival di Cannes 2026: scopri chi ha indossato cosa e vota il tuo preferito.

festival di cannes festival di cannes 2026Gillian Anderson al Festival di Cannes 2026 appare eterea con capelli ricci anni 80 e abito Miu Miu a fiori 3D impalpabileLuminosa e sorridente. Arriva così Gillian Anderson al Festival di Cannes 2026 con un look radioso: capelli ricci voluminosi anni 80, trucco naturale e abito fiorito Miu Miu leggero ed evanescente ... vogue.it

festival di cannes festival di cannes 2026La giuria della moda di Vanity Fair dice la sua: chi erano i meglio vestiti nel primo giorno del Festival di Cannes 2026 secondo i nostri esperti di moda?Nel primo giorno del Festival di Cannes 2026, i nostri esperti di moda hanno discusso e scelto i loro look preferiti. vanityfair.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web