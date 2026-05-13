Festival di Cannes 2026 | il morbido raccolto di ricci di Andie MacDowell e i beauty look casual più belli delle star
Al Festival di Cannes 2026 le star si sono fatte notare non solo per le acconciature eleganti e i trucco sofisticati, ma anche per i look più semplici e rilassati sfoggiati durante le ore diurne. Tra i dettagli più curiosi ci sono i ricci morbidi di alcune attrici e i beauty look casual che hanno attirato l'attenzione, offrendo un'immagine più naturale rispetto alle mise da sera. La manifestazione si conferma un palcoscenico anche per stile informale e autentico.
Non solo acconciature da sogno e make-up d'autore. Il Festival di Cannes è fatto anche di beauty look dal piglio casual, rilassato, naturale che le celeb sfoderano durante il giorno, lontano dai riflettori della Croisette. Qui i più belli, giorno dopo giorno +++dropcap Il Festival di Cannes 2026 è ufficialmente iniziato. Mentre il primo red carpet ha battezzato questa 79esima edizione spargendo glamour ed eleganza, a regalare bellezza dal piglio rilassato ci pensano le tante star che, giorno dopo giorno, vengono avvistate nel loro tempo libero tra le strade dell'assolata città della Costa Azzurra.🔗 Leggi su Vanityfair.it
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