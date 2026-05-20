A Ancona, un uomo è stato arrestato con l'accusa di detenzione di materiale pedopornografico, con più di 500.000 file sequestrati. Durante le indagini sono emersi anche casi di violenze estreme. Le autorità hanno sequestrato il materiale e proceduto all'arresto, che rappresenta l'unico provvedimento finora adottato in questa operazione. La polizia ha condotto le perquisizioni presso l’abitazione dell’uomo, trovando e sequestrando i file sospetti. L’indagine continua per approfondire altri aspetti del caso.

Eseguito un arresto dalla Guardia di Finanza di Ancona, che ha portato alla luce un vasto archivio digitale di materiale pedopornografico. L’azione è stata resa possibile grazie all’utilizzo di tecnologie avanzate e all’impiego di militari specializzati in analisi forense informatica. Le indagini e la scoperta del materiale Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’indagine è stata avviata alcuni mesi fa dal G.I.C.O. del Nucleo PEF di Ancona, sotto il coordinamento della Procura del capoluogo dorico. Gli investigatori hanno sfruttato le più moderne tecnologie disponibili, tra cui strumenti di “Computer Forensics e Data Analysis” (CFDA), per monitorare e analizzare le attività sospette sulla rete telematica. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ancona, scoperti 500mila file pedopornografici: un arresto, emergono casi di violenze estreme

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