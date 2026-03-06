Raduno nazionale dell’Associazione Nazionale Carabinieri stipulato l' accordo tra Comune e Arma

La Giunta comunale di Rimini ha approvato ieri una bozza di convenzione tra il Comune e l’Associazione Nazionale Carabinieri. L’accordo disciplina l’organizzazione e lo svolgimento del XXVI Raduno Nazionale dell’Associazione, che si terrà nella città. La firma definisce i ruoli e le modalità di gestione dell’evento, che coinvolge l’intera comunità locale.

La Giunta comunale di Rimini ha approvato nella seduto di ieri la bozza di convenzione tra il Comune e l’Associazione Nazionale Carabinieri con l’obiettivo di disciplinare l’organizzazione e lo svolgimento del XXVI Raduno Nazionale dell’Associazione Nazionale Carabinieri, in programma in città dal 15 al 17 maggio 2026. L’accordo definisce i rapporti di collaborazione tra l’Amministrazione comunale e il Comitato organizzatore dell’evento, individuando attività, responsabilità e modalità operative per la realizzazione delle iniziative previste sul territorio cittadino. Il raduno nazionale rappresenta uno degli appuntamenti più significativi promossi dall’Associazione Nazionale Carabinieri e porterà a Rimini circa 70. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

