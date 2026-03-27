Grande successo per ANACI Bergamo alla fiera edile | stand e formazione al centro dell’attenzione

ANACI Bergamo ha preso parte alla trentesima edizione della fiera edile, evento dedicato alle costruzioni e all’amministrazione condominiale. La partecipazione si è concentrata sulla presenza di uno stand e sulla realizzazione di corsi di formazione rivolti ai professionisti del settore. La manifestazione si è conclusa con un riscontro positivo tra i partecipanti e gli organizzatori.

Si è conclusa con grande soddisfazione la partecipazione di ANACI Bergamo alla trentesima edizione della fiera edile, un appuntamento di riferimento per il settore delle costruzioni e dell’amministrazione condominiale. Lo stand di ANACI Bergamo ha rappresentato un punto di incontro privilegiato per professionisti, aziende e visitatori interessati. L’affluenza e l’interesse dimostrati hanno confermato il ruolo centrale dell’Associazione come punto di riferimento per la formazione e l’aggiornamento nel settore. Particolare successo ha riscosso l’ attività formativa proposta durante la manifestazione, che ha visto una partecipazione attiva e numerosa. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Leggi anche: Creattiva Spring: torna alla Fiera di Bergamo la kermesse dell’handmade ANACI Bergamo presente a EdilFiera 2026: appuntamento dal 19 al 22 marzo 2026Dal 19 al 22 marzo 2026 ANACI Bergamo, sezione territoriale della Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari, parteciperà alla...