Festa dell’Europa | anche Parma partecipa alla Spring School of Europe di Ventotene

In occasione della Festa dell’Europa del 9 maggio, Parma si unisce alla Spring School of Europe organizzata a Ventotene. La partecipazione è promossa dalla Fondazione Cariparma, che collabora con Acri, l’associazione delle Fondazioni di origine bancaria. L’iniziativa mira a mettere in evidenza il ruolo delle Fondazioni nel sostenere i principi e gli obiettivi dell’Unione Europea.

In occasione della Festa dell’Europa del prossimo 9 maggio, Fondazione Cariparma partecipa all’iniziativa promossa da Acri, l’associazione di categoria delle Fondazioni di origine bancaria, volta a valorizzare il contributo delle Fondazioni ai valori e agli obiettivi dell’Unione Europea.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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