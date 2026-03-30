Spariti 10mila capi di vestiario Arresti domiciliari a due cinesi con braccialetto elettronico

Sono stati sequestrati circa diecimila capi di abbigliamento illegale in un'operazione che ha portato all'arresto di due cittadini cinesi, posti agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. L'indagine riguarda un’attività di contrabbando e vendita di merce non autorizzata nel settore del commercio di abbigliamento. Le autorità continuano a monitorare la rete di distribuzione e produzione di questa merce illecita.

Nuovo colpo al distretto illegale cinese. Un’ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari, con applicazione del braccialetto elettronico, è stata applicata dal giudice per le indagini preliminari in aderenza a quanto richiesto dalla procura di Prato, nei confronti di una donna cinese di 51 anni, amministratore unico di una società a responsabilità con sede a Prato al Macrolotto 2, in fase di liquidazione giudiziaria. La stessa misura è stata disposta anche all’amministratore di fatto della medesima impresa, un cittadino cinese di 52 anni. Entrambi, spiega la procura in una nota "sono accusati del reato di bancarotta fraudolenta distrattiva, per aver sottratto al sequestro giudiziale in essere, circa diecimila capi d’abbigliamento". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Spariti 10mila capi di vestiario. Arresti domiciliari a due cinesi con braccialetto elettronico Articoli correlati Prato, capi di abbigliamento sottratti a sequestro giudiziario: domiciliari e braccialetto elettronico per due imprenditori cinesiEntrambi, spiega la procura in una nota “sono accusati del reato di bancarotta fraudolenta distrattiva, per aver sottratto al sequestro giudiziale in... È agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico ma continua a spacciare cocaina: 33enne in carcere [VIDEO]Nonostante già fosse agli arresti domiciliari da 4 mesi per spaccio di sostanze stupefacenti e con l'applicazione del braccialetto elettronico, dalla...