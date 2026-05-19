Amministrative 2026 a Guilmi | tre i candidati sindaco

Da chietitoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Guilmi si avvicinano le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026, con tre candidati in corsa per la carica di sindaco. Il Comune è uno dei tre della provincia di Chieti che si prepara a rinnovare la propria giunta e il primo cittadino. La campagna elettorale si sta sviluppando in un clima di attesa tra i cittadini, mentre le liste dei candidati sono state ufficializzate nelle settimane precedenti.

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Guilmi si prepara all'appuntamento elettorale del 24 e 25 maggioprossimi. Il Comune è fra i 3 della provincia di Chieti dove si vota per il rinnovo di sindaco e giunta comunale.Sono tre i candidati sindaci.Il primo è sostenuto dalla lista Buongoverno Gulmi ed è l'attuale sindaco Carlo Racciatti. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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