Amministrative 2026 a Palena candidati sindaco e liste
A Palena, in provincia di Chieti, si avvicinano le elezioni amministrative previste per il 24 e 25 maggio. In questa occasione, i cittadini saranno chiamati a scegliere il nuovo sindaco e i membri della giunta comunale. La campagna elettorale è in corso, e diverse liste hanno presentato le proprie candidature per questa tornata elettorale. Le votazioni si svolgeranno domenica e lunedì, aprendo una nuova fase amministrativa per il comune.
In provincia di Chieti si torna alle urne anche a Palena. Domenica 24 e lunedì 25 maggio si vota per il rinnovo di sindaco e giunta comunale. A Palena si sfidano Maria Antonietta Verna sostenuta da Rinascita civica per Palena e il sindaco uscente Claudio D'Emilio che ha il sostegno della lista. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Amministrative Chieti, ore decisive per le candidature
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