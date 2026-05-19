Amministrative 2026 a Palena candidati sindaco e liste

A Palena, in provincia di Chieti, si avvicinano le elezioni amministrative previste per il 24 e 25 maggio. In questa occasione, i cittadini saranno chiamati a scegliere il nuovo sindaco e i membri della giunta comunale. La campagna elettorale è in corso, e diverse liste hanno presentato le proprie candidature per questa tornata elettorale. Le votazioni si svolgeranno domenica e lunedì, aprendo una nuova fase amministrativa per il comune.

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