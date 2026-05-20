Dopo la finale di Amici 25, il padre di Lorenzo Salvetti ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo alla vittoria del figlio. Lorenzo Salvetti, che ha conquistato il primo posto nella serata del 17 maggio, è stato annunciato come il vincitore della trasmissione. Le parole del padre si sono concentrate sulle emozioni e sui momenti vissuti durante il percorso del figlio nel programma, senza entrare in dettagli su altri partecipanti o aspetti legati alla produzione.

Amici 25 ha il suo vincitore e si tratta di Lorenzo Salvetti, che ha conquistato il primo posto nella finale del 17 maggio. Dopo il successo, a raccontare il percorso del giovane cantante è il padre, che ripercorre le tappe della sua crescita artistica tra musica, studio e prime esperienze sul palco. Malore per un allievo dopo la finale di Amici 25 La vittoria ad Amici 25 e l’emozione della famiglia di Lorenzo Salvetti. Il trionfo di Lorenzo Salvetti è arrivato al termine di un percorso costruito passo dopo passo. In finale ha superato il ballerino Alessio Di Ponzio, chiudendo un’esperienza iniziata senza grandi aspettative ma culminata con la vittoria. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Amici 25, parla il padre di Lorenzo Salvetti: le rivelazioni dopo la vittoria

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AMICI 25: IL CASO di LORENZO SALVETTI

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